Сравнение военной мощи США и России в 2021 году

Вы когда-нибудь задумывались, какова численность российских и американских вооружённых сил? В видео не только показывают, сколько у этих стран танков, самолетов и военных кораблей, но и сравнивают каждый из типов вооружения.

Важное примечание: все представленные в видео изображения принадлежат правообладателям, а не мне. Я не владею правами ни на одно из использованных изображений.

В этом ролике мы сравнили вооруженные силы двух стран, США и России, чтобы посмотреть, кто из них мощнее. В этом видео я сравнил армию, военно-воздушные и военно-морские силы обеих стран.

Комментарии:

your punishment

Мы все живем на одной планете. Мы должны заботиться о Земле.

The Dark Crusader

Мне нравится, что в других подобных видео саундрек достаточно спокойный, а в ролике про Россию и США на фоне суровая военная музыка.

Azerbaijan 🇦🇿

Россия и Америка собираются сражаться:

Мир: моё время пришло.

BHARATH

Страны: мы сильнее всех в мире.

Природа: подержи мое пиво.

李

Русские, мы вас прикроем. - Ваши китайские товарищи.

TheMrReiter

В сложные времена Россия и США всегда оказываются вместе. К примеру, во время мировых войн. Кроме того, они сотрудничают в сфере науки и космоса, например, на Международной космической станции. Эти страны не могут работать вместе, но и без друг друга - тоже

Gurshaan Gaming

Теперь я понимаю, почему мы платим такие налоги. Вместо военной техники, США лучше бы заняться строительством школ и колледжей и созданием рабочих мест.

Stavros Georgiades

Путин, должно быть, смеется… О русских вооруженных силах никто ничего не знает!

Bronny

Из этого видео я узнал, что у России есть снаряжение для защиты, но не для (заморского) развертывания. С США всё практически наоборот.

God is good

США: видит в России врага.

Россия: видит в США врага.

Мир: черт, опять.

Chuck Norris

Если до этого когда-нибудь дойдет дело, помните, дядюшка Чак вас защитит.

S Mohan

США и Россия начинают войну.

Другие планеты: пора переселять наших людей на Марс.

Ttats_VIBEZYT

А теперь представьте, что будет, если США и Россия объединятся.