Сравнение военной мощи США и России в 2021 году

Вы когда-нибудь задумывались, какова численность российских и американских вооружённых сил? В видео не только показывают, сколько у этих стран танков, самолетов и военных кораблей, но и сравнивают каждый из типов вооружения.
Важное примечание: все представленные в видео изображения принадлежат правообладателям, а не мне. Я не владею правами ни на одно из использованных изображений.
В этом ролике мы сравнили вооруженные силы двух стран, США и России, чтобы посмотреть, кто из них мощнее. В этом видео я сравнил армию, военно-воздушные и военно-морские силы обеих стран.
Комментарии:
your punishment
Мы все живем на одной планете. Мы должны заботиться о Земле.
The Dark Crusader
Мне нравится, что в других подобных видео саундрек достаточно спокойный, а в ролике про Россию и США на фоне суровая военная музыка.
Azerbaijan 🇦🇿
Россия и Америка собираются сражаться:
Мир: моё время пришло.
BHARATH
Страны: мы сильнее всех в мире.
Природа: подержи мое пиво.
李
Русские, мы вас прикроем. - Ваши китайские товарищи.
TheMrReiter
В сложные времена Россия и США всегда оказываются вместе. К примеру, во время мировых войн. Кроме того, они сотрудничают в сфере науки и космоса, например, на Международной космической станции. Эти страны не могут работать вместе, но и без друг друга - тоже
Gurshaan Gaming
Теперь я понимаю, почему мы платим такие налоги. Вместо военной техники, США лучше бы заняться строительством школ и колледжей и созданием рабочих мест.
Stavros Georgiades
Путин, должно быть, смеется… О русских вооруженных силах никто ничего не знает!
Bronny
Из этого видео я узнал, что у России есть снаряжение для защиты, но не для (заморского) развертывания. С США всё практически наоборот.
God is good
США: видит в России врага.
Россия: видит в США врага.
Мир: черт, опять.
Chuck Norris
Если до этого когда-нибудь дойдет дело, помните, дядюшка Чак вас защитит.
S Mohan
США и Россия начинают войну.
Другие планеты: пора переселять наших людей на Марс.
Ttats_VIBEZYT
А теперь представьте, что будет, если США и Россия объединятся.