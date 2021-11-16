«Посейдон» научат думать

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов перед началом совещания с президентом в Сочи. Фото РИА Новости.

В России определены стратегические направления развития вооружений

Технологии развития гиперзвуковых ракет, лазеры повышенной мощности, робототехнические комплексы и искусственный интеллект – эти приоритетные направления развития вооружений и военной техники будут отражены в новой Госпрограмме вооружения до 2033 года. Этого потребовал Владимир Путин в ходе традиционных совещаний с руководителями ОПК и Минобороны в Сочи. Детали встречи, как обычно, не раскрываются.

Путин лишь сообщил, что «гиперзвуковая ракета «Циркон», точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей». Со следующего года ракета станет поступать на вооружение ВМФ. Он добавил, что проводимые испытания также убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал».

Известно, что первым штатным подводным носителем «Циркона» станет АПЛ 885 проекта «Ясень-М» - «Пермь». Это пятый корабль в серии.

«Он будет конструктивно немного отличаться от предшественниц», - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Впрочем, как подчеркивают в самом агентстве, они не располагает официальным подтверждением информации о подлодках-носителях гиперзвукового оружия.

Надо полагать, что параллельно с этим начнется и массовое вооружение надводных кораблей, обладающих универсальными пусковыми установками 3С-14. Это фрегаты проекта 22350, 11356; корветы проекта 20385; корабли проекта 11661, 21631 и 22800.

Не менее важным станет внедрение технологий искусственного интеллекта. Здесь задача в обеспечении качественного прорыва в повышении боевых характеристик высокоточного оружия, системах управления войсками, средствах связи и передачи данных.

«Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками и глубоководными аппаратами», - подчеркнул Владимир Путин.

Искусственный интеллект становится одним из главных приоритетов программы вооружения. В ее реализацию планируется вложить астрономические 22 трлн руб. Это практически столько же, как в и предыдущую – десятилетнюю программу, благодаря которой российская армия достигла рекордного показателя среди армий мира по количеству современного вооружения – 72%.

Внедрение технологий искусственного интеллекта должно обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик высокоточного оружия, систем управления войсками, средств связи и передачи данных.

«Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками и глубоководными аппаратами», - подчеркнул Владимир Путин.

В марте прошлого года Минобороны объявило о проведении закрытого конкурса на выполнение научно-исследовательской работы «Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом» под шифром «Каштан». В этом году в военном ведомстве должно завершиться формирование Управления, занимающегося вопросами ИИ и нейросетей.

Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости внедрения технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники. Фото с сайта www.kremlin.ru

Тема очень непростая, но стратегически важная для страны. Еще в 2017 году Владимир Путин отмечал, что: «Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь – колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», - подчеркнул Владимир Путин.

На развитие ИИ до 2024 года планируется выделить 244 млрд рублей. До 2023 года в рамках национального проекта «Наука» будут созданы девять научных центров мирового уровня, которые станут работать с передовыми цифровыми технологиями, робототехникой, кибербезопасностью и проблемами создания искусственного интеллекта.

О каких проектах идет речь, сложно понять. В словах президента есть и задачи глобального управления государством, и научно-исследовательская деятельность – возможно, освоение Луны, Марса или иных планет, и сугубо прикладное применение – военное. Например, такое как атомный подводный дрон «Посейдон». Как сообщил генеральный директор судостроительного завода «Севмаш» Михаил Будниченко, слова которого приводит ТАСС, носитель этих аппаратов АПЛ «Белгород» завершает этап государственных испытаний. Подчеркивается, что тестирование субмарины идет по графику, без срывов. То есть уже в этом году корабль может выйти в море. Штатным носителем таких аппаратов будет атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851. Ранее сообщалось, что планируется построить четыре носителя «Посейдонов» - по два для Северного и Тихоокеанского флотов. Три из них будут построены в рамках действующей госпрограммы вооружений до 2027 года, еще один, вероятней всего, будет заложен уже в рамках новой программы.

На сегодняшний день, как можно понять, карту «боевых действий» для «Посейдона» проложил автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д». Его поход в Марианскую впадину – это фактически картографирование дна мирового океана для создания цифрового маршрута плавания для отдельного глубоководного аппарата стратегического назначения. Стартовав с базы подводных лодок в камчатском Вилючинске, торпеда «Судного дня» беспрепятственно дойдет до базы ВМС США на острове Гуам. Нюанс в том, что она будет идти по программе, а не самостоятельно решать тактическую задачу. Но это сегодня. Завтра все может радикально измениться.

Если брать вопрос шире, то Минобороны, по словам Сергея Шойгу, начало серийные закупки «сухопутных» роботов. Об этом глава военного ведомства поведал в рамках просветительского марафона «Новое знание» - мероприятия, цель которого рассказать о достижениях российской науки и техники.

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Я не могу обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», - сообщил тогда Сергей Шойгу.

Все это говорит, что Россия выходит вперед в области развития не просто роботизированных комплексов, за которыми все еще стоит человек, но и ищет пути создания автономных самостоятельно думающих систем. Ответ во что это в итоге выльется как раз и даст предстоящая программа вооружений.

Дмитрий Литовкин