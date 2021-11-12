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Американцы испытали авиапушку и пусковую установку скоростного вертолета-разведчика

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Американцы испытали авиапушку и пусковую установку скоростного вертолета-разведчика
Американцы испытали авиапушку и пусковую установку скоростного вертолета-разведчика.
Источник изображения: US Army

Армия США приступила к летным испытаниям комплекса вооружения перспективного скоростного вертолета-разведчика — авиапушки XM915 калибра 20 миллиметров и прототипа пусковой установки MEL для многоцелевых боеприпасов и ракет. Как сообщает FlightGlobal, их тестируют на модифицированном многоцелевом вертолете UH-60 Black Hawk.

За контракт с американской армией на поставку скоростного вертолета-разведчика борются Bell Helicopter с 360 Invictus и Sikorsky с Raider-X. Они должны построить и испытать прототипы своих машин не позднее 2023 года. Военные требуют, чтобы вертолет-разведчик весил менее 6,4 тонны и мог летать на скорости не менее 333 километров в час. Он должен будет заменить устаревающие OH-58D Kiowa Warrior.

Армия США в октябре начала испытывать вооружение перспективного скоростного вертолета-разведчика — авиапушку XM915 и прототип пусковой установки MEL — на модифицированном многоцелевом вертолете UH-60 Black Hawk.

XM915 разрабатывает General Dynamics. Темп стрельбы этой пушки с вращающимся блоком стволов значительно выше, чем у M3P, которая стоит на OH-58D. Она может делать до 1500 выстрелов в минуту, а M3P — всего 1025.

MEL может запускать разные боеприпасы, от ракет до маленьких беспилотников. Предполагается, что у скоростного вертолета-разведчика будет две таких установки, по одной с каждой стороны.

Ранее мы писали, что для перспективного вертолета разрабатывают еще одну авиапушку — Sky Viper. Она создается на базе пушки M230 калибра 20 миллиметров, которая стоит на ударных AH-64 Apache.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Bell OH-58
UH-60
М-91
Компании
Bell Helicopter
General Dynamics
Sikorsky Aircraft
Textron
Проекты
БПЛА
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