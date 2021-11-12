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D-Russia.ru

ИИ-системы создадут в России 3 млн рабочих мест, утверждает помощник президента РФ вопреки предыдущим прогнозам

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Максим Орешкин
Максим Орешкин.
Источник изображения: D-Russia.ru

Россия получит дополнительно около 3 миллионов рабочих мест благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в российскую экономику, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в среду, выступая на открытии конференции AI Journey 2021, пишет «Интерфакс».

Прежде последствия применения ИИ-систем в экономике оценивались иначе: авторы прогнозов предрекали исчезновение множества профессий и сокращение числа рабочих мест.

В 2018 году британская компания Verisk Maplecroft, специализирующаяся на консультировании в области рисков, выпустила доклад об автоматизации рабочих мест и её последствиях для развивающихся рынков – по мнению авторов, ускоренная роботизация может привести к росту рабства и торговли людьми. В ближайшие 20 лет в таких странах, как Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Камбоджа, из-за автоматизации могут потерять рабочие места 56% нынешних рабочих крупнейших предприятий. Потерявшие работу люди, не имеющие должной квалификации для быстрой адаптации или не обладающие должным уровнем социальной поддержки, будут вынуждены конкурировать за рабочие места с низкой оплатой и квалификацией. Это скорее всего приведёт к росту эксплуатации таких рабочих, объясняли исследователи.

Больше всего могут пострадать работники, занятые в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, розничная торговля и сфера услуг. Особенно высок риск потери работы у занятых на предприятиях по пошиву одежды и обуви.

В США к началу 2030-х 38% профессий с высокой долей вероятности могут быть автоматизированы, считают в PricewaterhouseCoopers. Наиболее уязвимыми к «нашествию роботов» являются ретейл и оптовая торговля, транспортные перевозки и хранение, а также производство – работники этих индустрий находятся в самой рискованной ситуации.

Согласно отчёту BCG «Россия 2025: от кадров к талантам», по оптимистичной оценке, цифровая экономика уничтожит «только» 9% рабочих мест. Есть и другие оценки, в соответствии с ними, 57% профессий в 50 странах находятся под риском исчезновения в течение 10-20 лет. В России к 2030 году исчезнут 57 «традиционных» профессий и появится 186 новых, прогнозируют цитируемые в отчёте BCG отечественные эксперты из АСИ и школы «Сколково». В связи с выводами BCG глава «Сбербанка» Герман Греф заявил: «Новым девизом для тех, кто хочет гарантировать свою устойчивую конкурентоспособность на рынке труда, становится «Эволюционируй или вымрешь».

По словам Орешкина, «по разным оценкам», в областях, связанных с ИИ, до 2025 года в мире будет создано 95 миллионов рабочих мест. Судя по всему, помощник президента назвал данные из доклада Всемирного экономического форума The Future of Jobs 2020, пишет «Интерфакс». В докладе отмечалось, что быстрое внедрение технологий и автоматизация операций бизнесом приведут к потере 85 миллионов рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах к 2025 году, но в то же время может появиться порядка 97 миллионов рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей между людьми, машинами и алгоритмами.

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Великобритания
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Индонезия
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1 комментарий
№1
12.11.2021 15:58
З миллиона рабочих мест? Это - серьезно?? Да...
0
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