Выделенные правительством допсредства Роскосмос направит на исследования Луны и Венеры

Как уточнили в госкорпорации, также на эти средства планируется финансирование работ в рамках российско-европейской миссии "ЭкзоМарс", исследований объектов обсерваторией "Спектр-РГ"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Выделенные правительством дополнительные средства будут направлены на исследования Луны, астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах и Венеры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"Принятие решения правительством Российской Федерации о выделении дополнительных средств на развитие космической отрасли позволит обеспечить необходимое финансирование работ по таким направлениям фундаментальных космических исследований, как исследования Луны, исследования астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения, исследования Венеры", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, также на эти средства планируется финансирование работ в рамках российско-европейской миссии "ЭкзоМарс", исследований объектов обсерваторией "Спектр-РГ". Роскосмос, подчеркнули в госкорпорации, использует средства в полном объеме. Предприятия получат их в 2021 году в рамках существующих контрактов.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что благодаря выделенным средствам Роскосмос сможет выполнить программу фундаментальных исследований. "Принятие распоряжения правительства Российской Федерации о выделении госкорпорации дополнительных средств из резервного фонда позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина, создаст необходимые условия для решения задач по программе фундаментальных космических исследований на уровне ведущих космических агентств", - сказал Рогозин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание правительства, сообщил о выделении дополнительно свыше 6,5 млрд рублей на развитие отечественной космической отрасли.