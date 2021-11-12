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ТАСС

Выделенные правительством допсредства Роскосмос направит на исследования Луны и Венеры

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«Венера-Д»
«Венера-Д».
Источник изображения: venera-d.cosmos

Как уточнили в госкорпорации, также на эти средства планируется финансирование работ в рамках российско-европейской миссии "ЭкзоМарс", исследований объектов обсерваторией "Спектр-РГ"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Выделенные правительством дополнительные средства будут направлены на исследования Луны, астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах и Венеры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"Принятие решения правительством Российской Федерации о выделении дополнительных средств на развитие космической отрасли позволит обеспечить необходимое финансирование работ по таким направлениям фундаментальных космических исследований, как исследования Луны, исследования астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения, исследования Венеры", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, также на эти средства планируется финансирование работ в рамках российско-европейской миссии "ЭкзоМарс", исследований объектов обсерваторией "Спектр-РГ". Роскосмос, подчеркнули в госкорпорации, использует средства в полном объеме. Предприятия получат их в 2021 году в рамках существующих контрактов.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что благодаря выделенным средствам Роскосмос сможет выполнить программу фундаментальных исследований. "Принятие распоряжения правительства Российской Федерации о выделении госкорпорации дополнительных средств из резервного фонда позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина, создаст необходимые условия для решения задач по программе фундаментальных космических исследований на уровне ведущих космических агентств", - сказал Рогозин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание правительства, сообщил о выделении дополнительно свыше 6,5 млрд рублей на развитие отечественной космической отрасли.

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Рогозин Дмитрий
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