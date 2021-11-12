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Польша вооружится использованными США броневиками

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Источник изображения: Фото: MOD / Getty Images

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные вооружатся броневиками американского производства. В 2022 году США передаст 300 использованных машин Cougar. Об этом пишет Defence24.

Машины передадут в рамках программы продажи излишков военного имущества. В стоимость сделки включат доставку и комплектующие. Сумму контракта не раскрывают. Издание отмечает, что оборонное ведомство Польши объясняет покупку Cougar оперативной необходимостью. Первые машины поставят в Польшу в 2022 году.

Cougar относится к классу машин с противоминной защитой (Mine-Resistant Ambush Protected). Полноприводный автомобиль получил специальное днище, которое рассеивает энергию взрывной волны. MRAP Cougar выпускают с 2002 года.

Ранее «Военно-промышленная компания» опубликовала видео, демонстрирующее бронированный пикап «ВПК-Урал». Новый российский бронеавтомобиль обеспечивает противоминную защиту экипажа.

В октябре военнослужащие специальных подразделений Центрального военного округа отработали новую тактику применения бронеавтомобилей «Тигр». Экипажи применили «тигровую карусель» при отражении атаки условного противника.


Даниил Иринин

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