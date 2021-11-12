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Интерфакс-АВН

Лайнер МС-21 и Aurus Business Jet прибыли на авиасалон в Дубай

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: wikipedia

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Авиалайнер МС-21 с российским двигателем ПД-14 и бизнес-джет Aurus прилетели в Дубай для участия в авиасалоне, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

"Из подмосковного Жуковского в Аль-Мактум - аэропорт проведения Дубайского авиасалона - 10 и 11 ноября выполнили беспересадочные полеты соответственно МС-21 и AURUS бизнес-джет... самолеты преодолели около 3700 км, часть маршрута проходила над морем. По докладу экипажей перелеты прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным ОАК, на стенде корпорации будут представлены в виде моделей и мультимедиа все актуальные самолетостроительные программы корпорации, включая Су-57, Су-35, МиГ-35, Як-130, Ил-76МД-90А, Ил-114-300, Бе-200, Superjet 100, МС-21.

"У руководства и членов делегации ОАК запланирована интенсивная деловая программа, проведение презентаций новых российских самолетов, встречи с текущими и потенциальными партнерами из ОАЭ, стран Персидского залива и из других регионов мира", - сказали в пресс-службе.

9 ноября в госкорпорации "Ростех" сообщали, что в Дубай доставлен прототип нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. На авиасалоне должен пройти его международный дебют.

Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск их серийного производства неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет.

По последним официальным данным, запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 163-211 пассажирских мест ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".

ПД-14 - первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Работу над двигателем ведет Объединенная двигателестроительная корпорация. Он разрабатывался с применением современных передовых технологий и отечественных материалов. Предполагается, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14-17%, чем у существующих аналогов, а стоимость жизненного цикла ниже на 15-20%.

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