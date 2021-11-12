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Китайский беспилотник WZ-7 показали на видео

Разделы: Авиация
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Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) показали высотный беспилотник WZ-7 на видео. Запись тренировочных полетов аппарата опубликована в социальной сети Wiebo. Об этом сообщает Defence Blog.



Видео демонстрирует тренировочные полеты высотного разведывательного беспилотника WZ-7 Xianlong. Издание отмечает, что беспилотник находится на вооружении НОАК с 2019 года. Беспилотный разведчик используют вместе с самолетами радиоэлектронной разведки и электронного противодействия.

В конструкции тяжелого беспилотника WZ-7 применили композитные материалы, что позволило снизить заметность аппарата. Также он получил сопряженное с крылом оперение. Это позволяет получить большую площадь крыла при меньшем весе аппарата.

О разработке нового беспилотника стало известно в 2011 году. Аппарат взлетной массой 7500 килограммов может нести 650 килограммов боевой нагрузки. WZ-7 получил радар с дальностью обнаружения до 550 километров.

Ранее президент России Владимир Путин назвал количество беспилотников, которые используют российские вооруженные силы. В ходе оборонного совещания в Сочи он отметил, что на вооружении состоит более двух тысяч беспилотников.


Даниил Иринин

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