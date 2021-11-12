Россия презентует на Dubai Airshow систему управления роем беспилотников

Выставка Dubai Airshow-2021 откроется в воскресенье и пройдет с 14 по 18 ноября. Одна из анонсированных сенсаций - графический интерфейс, разработанный специалистами компании "Кронштадт". Он позволяет управлять не одним беспилотным летательным аппаратом, а целым роем. Именно массовое применение управляемых дронов становится трендом их боевого применения. И наша страна оказалась в лидерах.

Как сообщила пресс-служба компании, на Международном авиасалоне Dubai Airshow-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах, впервые будет представлено новое автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

АРМ имеет абсолютной новый графический интерфейс, разработанный специалистами "Кронштадта". В комплексе используются передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности.

Новая система позволит оператору вместо непосредственного управления беспилотниками выполнять только верхнее целеполагание. Основные операции, связанные с контролем за выполнением полета, управлением системами, решением целевой задачи, взаимодействием между бортами внутри группы БЛА, будет исполнять компьютер, используя элементы искусственного интеллекта. Такой подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития и стать полуавтономными, а не автоматически управляемыми.

"Теперь оператор не должен самостоятельно искать цели в видеопотоке, машина подскажет ему информативные элементы, на которые стоит обратить внимание. А вместо того, чтобы руками строить маршрут полета, указывая на карте каждую точку, он просто наносит зону поиска, а беспилотники уже сами определят оптимальный порядок выполнения поставленной задачи, с учетом сил и средств противника, условий рельефа и метеорологической обстановки. При этом они еще и "договариваются" между собой о разделении "обязанностей" и приоритетов при решении поставленной задачи. Это новый этап в развитии управления дронами, что сделает их более самостоятельными", - пояснил гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

На авиасалоне в ОАЭ также впервые на Ближнем Востоке будет демонстрироваться полноразмерный макет флагманского беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте и со спутниковой системой связи, позволяющей значительно увеличить его радиус действия и получать данные с беспилотника практически в любой точке мира.

Сергей Птичкин