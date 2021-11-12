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Российская газета

В Военном университете будут готовить специалистов по психологической обороне

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Руслан Цаликов
Руслан Цаликов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Через несколько лет в Вооруженных силах появятся офицеры, профессионально обученные вести психологическую оборону. Подготовкой таких специалистов займутся в Военном университете Минобороны РФ. Об этом в четверг сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков открыли курс "психологическая оборона" в Военном университете МО РФ", - проинформировали в департаменте.

Начинать с нуля преподавателям вуза не придется. Дело в том, что в этом военном учебном заведении уже несколько лет читают курс лекций по организации и ведению психологической обороны. Прежде это делалось в рамках дополнительного профессионального образования в области информационного противодействия. Теперь данный курс положат в основу преподавания новой "штатной" дисциплины. Она станет обязательной для изучения не только курсантами и слушателями, но и профессорско-преподавательским составом гуманитарных кафедр как самого Военного университета, так и других вузов министерства, готовящих кадры для военно-политических органов Вооруженных сил.

"Более чем пятилетняя практика реализации проектов "Армия и общество", "Психологическая оборона" на базе Военного университета позволила объединить потенциал лучших экспертов страны, авторитетных преподавателей и ученых, а также ведущих военных специалистов-практиков, - рассказал первый замминистра обороны Руслан Цаликов. - Актуальность курса вытекает из складывающейся военно-политической обстановки, которая требует качественного всестороннего анализа и прогнозирования, а также кадрового оснащения основных направлений развития невоенных средств обеспечения безопасности".


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
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