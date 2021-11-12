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ТАСС

Космонавты впервые отработали выход в открытый космос с манипулятором ERA

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Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC

Как отметили в Центре подготовки космонавтов, в ходе тренировки впервые удалось отработать механизм решения общей задачи космонавтами, находящимися на разных объектах и при нахождении одной части экипажа под водой

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты впервые отработали процедуру выхода в открытый космос с имитацией переноса радиатора с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" при помощи робота-манипулятора ERA. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

Как отметили в Центре, в ходе тренировки впервые в истории ЦПК удалось отработать механизм решения общей задачи космонавтами, находящимися на разных объектах и при нахождении одной части экипажа в особых условиях - под водой. "Подобные испытания планируют проводить в течение трех недель", - добавили в пресс-службе.

"Основной экипаж МКС-67 первым отработал новый механизм совместной деятельности по выполнению конкретной задачи, связанной с переносом радиатора. Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев находились под водой в гидролаборатории, а Сергей Корсаков - за пультом на тренажере "Дон-ERA". Действия экипажа координировали специалисты разных управлений ЦПК", - проинформировали в ЦПК.

По словам инструктора управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Валерия Несмеянова, экипаж полностью справился с задачей. "Экипаж подтвердил высокую эффективность совместной тренировки и очень высокое качество моделирования реальной ситуации. Работа увенчалась успехом. Все специалисты, в том числе и из РКК "Энергия", получили уникальную информацию для обеспечения конкретного выхода в открытый космос", - привели в пресс-службе ЦПК его слова.

Перенос радиатора с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" при помощи робота-манипулятора ERA состоится летом следующего года в ходе 67-й экспедиции на МКС. Данный радиатор необходим для снятия дополнительных тепловых нагрузок с модуля "Наука" во время проведения научных экспериментов. Перенос конструкции будет осуществляться в открытом космосе под контролем двух космонавтов, в задачу третьего члена экипажа входит управление манипулятором.

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Россия
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КнААЗ Гагарина
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
Проекты
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