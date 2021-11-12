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ТАСС

Запланированную на 16 ноября коррекцию орбиты МКС отменили

Разделы: Космонавтика
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МКС
МКС.
Источник изображения: techcult.ru

Коррекция орбиты была нужна для формирования баллистических условий перед выведением и посадкой пилотируемого корабля "Союз МС-20"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), запланированная ранее на 16 ноября, отменена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

В госкорпорации напомнили, что в среду орбита МКС была откорректирована с целью уклонения от космического мусора. "Совершенный накануне маневр уклонения был просчитан баллистиками Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос") таким образом, что необходимость в коррекции 16 ноября отпала", - заявили в Роскосмосе.

В среду в Роскосмосе сообщили ТАСС, что фрагмент китайского спутника Fengyun-1C сблизится с МКС около 04:00 мск 12 ноября. Чтобы избежать столкновения с космическим мусором, высота орбиты МКС была увеличена примерно на 1,2 км.

Запланированная на 16 ноября коррекция орбиты была нужна для формирования баллистических условий перед выведением и посадкой пилотируемого корабля "Союз МС-20". Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток.

Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. На борту также будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.

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Китай
Россия
Япония
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Роскосмос
ЦНИИмаш
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