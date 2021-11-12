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Интерфакс-АВН

Полеты российских Ту-160 над Белоруссией не направлены против третьих стран

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Роман Канащук/ТАСС

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Полеты российской стратегической авиации над Белоруссией не направлены против других стран, сообщили в Минобороны РФ.

"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщило российское военное ведомство.

Как сообщалось, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии.

"Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - сообщили военные.

Россия второй день подряд направляет бомбардировщики в Белоруссию.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

11 ноября Минобороны Белоруссии сообщило о полете над территорией страны двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, которые провели имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский".

Полеты российских самолетов проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Белоруссии. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160 (наряду со стратегическими ракетоносцами Ту-95МС) входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Россия направляла бомбардировщики Ту-160 22 и 24 сентября прошлого года для полета вдоль западных границ Белоруссии.

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