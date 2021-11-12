Чехия не выбрала новую БМП

Чехия остаётся с советскими БМП. Вчера, 10 ноября, портал janes.com сообщил о том, что все три претендента в тендере на замену БМП-2 (BVP-2) не удовлетворили требования чешского Минобороны.

«Все три претендента — BAE Systems Hägglunds с CV90 Mk IV, General Dynamics European Land Systems (GDELS) с ASCOD 42 и Rheinmetall с Lynx KF41 — не могут быть оценены, поскольку ни одно из предложений не отвечает всем требованиям заказчика», — сообщили в пресс-службе Минобороны Чехии.

«Заменители» БМП-2 Источник изображения: mocr.army.cz

Основными причинами неудовлетворённости в Минобороны Чехии назвали «недостающие или неточные данные о технических характеристиках предлагаемых машин и неполную информацию о сотрудничестве с чешской оборонной промышленностью». Министерство уведомило всех претендентов в письменном виде, но пока не сообщило, какими будут следующие шаги по закупке. При этом у компаний есть время на внесение корректив — официально тендерная процедура продлится до 30 июня 2022 года.

В Минобороны Чехии указывают, что проект по приобретению 210 новых боевых машин пехоты имеет решающее значение не только для перевооружения 7-й механизированной бригады, но и для выполнения обязательств страны перед союзниками.