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Российская газета

Пустынный "Вампир": РПГ-29 принят на вооружение армии Алжира

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Источник изображения: rg.ru

Самый мощный ручной гранатомет в мире, 105,2 мм российский РПГ-29 "Вампир" значительно повысил противотанковые возможности алжирских сухопутных войск. Это оружие в настоящее время позволяет успешно уничтожать самые современные иностранные основные боевые танки, в том числе защищенные динамической защитой, или, как ее еще называют, "реактивной броней".

Как сообщалось, используемая реактивная граната ПГ-29В с двумя последовательно расположенными кумулятивными зарядами способна пробивать более 650 мм бронированной стали или 1500 мм железобетона. Масса выстрела - 6700 гр. Скорострельность может доходить до 4 выстрелов в минуту.

Маневрирующая техника противника поражается на расстоянии около полукилометра. Максимальная же дальность стрельбы - 800 метров. При этом начальная скорость гранаты достигает 255 м/с. Точность обеспечивается наличием специального оптического устройства, в темное время суток он заменяется на ночной прицел.

Также для него разработан прибор управления огнем, позволяющий обнаруживать цели на дистанции 1000 метров.

Вес гранатомета с прицелом составляет 12 кг. Длина в походном положении - 1000 мм, в боевом - 1850 мм.

Ранее эффективность этого боевого средства была продемонстрирована в нескольких горячих точках.

"Вампир" - не единственное противотанковое средство российского производства в алжирских вооруженных силах. Большой популярностью здесь пользуются управляемые ракеты "Корнет", которые были замечены на боевых машинах пехоты БМП-2М, бронетранспортерах БТР-60ПБ и БТР-80, а также на легких бронеавтомобилях AML 90 и вездеходах Land Rover Defender.


Алексей Моисеев

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Страны
Алжир
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БТР-60
БТР-80
Корнет
РПГ-29 Вампир
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1 комментарий
№1
12.11.2021 12:12
Самый мощный - РПГ-28 Клюква. РПГ-29 ему уступает в бронепробитии, но превосходит в дальности прицельного выстрела.

Клюква же по могуществу может сравниться с ПТУРом, только неуправляемая.
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