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ЦАМТО

Завершена поставка вертолетов S-70i "Блэк Хок" ВВС Филиппин

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Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020
Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020.
Источник изображения: Frances Mangosing / twitter.com/FMangosingINQ

ЦАМТО, 11 ноября. По информации филиппинского новостного агентства PNA, 8 ноября на Филиппины была доставлена последняя партия многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок", предназначенных для ВВС страны.

Доставивший пять вертолетов из Польши самолет Ан-124 компании Antonov Airlines приземлился на авиабазе ВВС Филиппин "Кларк" в Пампанге. После прибытия новой партии общее количество доставленных на Филиппины S-70i "Блэк Хок" увеличилось до 16 ед. Таким образом, поставка вертолетов полностью заершена.

Ранее СМИ ошибочно сообщили о завершении поставки вертолетов после состоявшейся 13 октября 2021 года на авиабазе "Кларк" церемонии принятия пяти S-70i "Блэк Хок" на вооружение. Как было разъяснено позднее, речь шла о пяти вертолетах, доставленных на Филиппины в июне 2021 года. Из-за продолжительной процедуры приемки они были приняты на вооружение только через 4 месяца.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky был подписан в апреле 2019 года в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Закупка реализована в рамках второго этапа программы модернизации вооруженных сил Филиппин ("Горизонт-2"). Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. филипп. песо (241,462 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин собраны на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.

Заказанные S-70i предназначены для перевозки войск и грузов, снабжения, медицинской эвакуации, воздушной разведки, ограниченной непосредственной авиационной поддержки, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим при стихийных бедствиях.

Первые шесть S-70i были доставлены на Филиппины в ноябре 2020 года. Они вошли в состав 205-го тактического вертолетного крыла, размещенного на базе "Мактан-Бенито Эбуэн". Еще пять вертолетов были доставлены на борту самолета Ан-124 в июне 2021 года. Один из шести S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

S-70i приобретены вместо "Белл-412EPI", контракт на поставку которых ВВС Филиппин был аннулирован. Планируется, что полной готовности к боевому применению парк "Блэк Хок" достигнет в 2023 году.

В феврале 2021 года президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил покупку еще 15 вертолетов S-70i в рамках плана замены имеющихся UH-1D/H и Bell 205/212.

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Польша
Филиппины
Продукция
Bell-412
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