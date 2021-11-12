В Минобороны назвали внеплановые учения у границ России агрессивными действиями США

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Проведение внеплановых учений вблизи границ России - это агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, заявили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, Минобороны "расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке".

"Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ - это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - заявили в министерстве.