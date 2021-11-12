Войти
РИА Новости

В Минобороны назвали внеплановые учения у границ России агрессивными действиями США

449
0
0
Военные корабли НАТО
Военные корабли НАТО.
Источник изображения: © Фото : страница NATO в Twitter

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Проведение внеплановых учений вблизи границ России - это агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, заявили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, Минобороны "расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке".

"Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ - это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - заявили в министерстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.09.2020
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н над Украиной
05.06.2019
Большие войны – в третьих странах
20.11.2018
Ilta-Sanomat (Финляндия): Российская армия разработала различные методы ведения электронной войны
14.05.2018
НАТО репетирует войну в Черном море
19.09.2016
Войну с учениями не спутать
28.10.2015
Путин иначе не умеет ("Tygodnik Powszechny", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 15:52
  • 209
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 12.11 15:28
  • 3
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 12.11 14:35
  • 26
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 12.11 12:37
  • 1072
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.11 12:31
  • 1
Загоризонтный фронт страны. Началась подготовка к стратегическим комплексным учениям «Восток-2022»
  • 12.11 12:25
  • 1
NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием
  • 12.11 12:19
  • 3
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 12.11 12:12
  • 1
Пустынный "Вампир": РПГ-29 принят на вооружение армии Алжира
  • 12.11 12:11
  • 32
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.11 12:06
  • 1
ЦВО усилен дивизионом С-300 и модернизированным дальним перехватчиком МиГ-31БМ
  • 12.11 11:45
  • 2
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение
  • 12.11 10:51
  • 1
Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов
  • 12.11 08:08
  • 1
Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек"
  • 12.11 08:04
  • 1
Летчики палубных МиГ-29 завершили подготовку на комплексе НИТКА в Крыму
  • 12.11 07:49
  • 1
На МКС пропали шестигранные насадки