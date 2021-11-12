Британский самолет-разведчик заметили над Крымом, для его контроля поднимали Су-30

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к границе у юго-запада Крыма, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"С 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова", - сообщили в Минобороны.

В целях контроля за его действиями был поднят в воздух истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к британскому самолету на удалении около 30 километров от границы РФ, после чего разведчик Великобритании изменил курс в направлении от границы России.