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РИА Новости

"Терминатор-2": российская армия пополнится новой техникой

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Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время военно-технического форума "Армия-2017"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Партия боевой машины поддержки танков, неофициально названной в честь знаменитого американского блокбастера "Терминатор-2", вот-вот поступит на вооружение. Как заявляют представители Минобороны РФ, она успешно прошла испытания.

Пока в войсках ожидается всего девять БМПТ "Терминатор-2" в дополнение к еще 12 машинам "Терминатор" первого поколения (созданного на платформе танка Т-90), стоящим на вооружении. Однако, как пишет американский журнал "The National Interest", потенциальным противникам Москвы стоит обратить внимание на этот факт. Боевые машины поступят в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную на Урале, начиная с 1 декабря. По словам военных, это эффективная техника, которая прошла апробацию во взаимодействии с танками. Несмотря на то, что "Терминатором-2" оснастят войска, его испытания продолжатся. В 2022 году к ним приступит батальон БМПТ.

Платформу боевой машины новой не назовешь. Она создана на базе шасси танка Т-72, появившегося в начале 1970-х годов в СССР. Разработка платформы началась более 20 лет назад с учетом опыта советско-афганской войны и операции в Чеченской республике. По официальным заявлениям, БMПT оснащен мощным вооружением (автоматическими пушками, пулеметом, автоматическим гранатометом и управляемыми ракетами), а также современными приборами. Он хорошо защищен и легко управляем даже на большой скорости. Способен поражать наземные бронированные цели и вести огонь по вертолетам и живой силе противника как в городе, так и на открытой местности.

Еще несколько лет назад в экспертном и военном сообществе велись горячие дискуссии по поводу "Терминатора" первого поколения. В частности, указывалось на невысокий уровень защиты башни, не вполне удачную компоновку оружия и отсутствие особых преимуществ перед приборами серийных танков. Однако, судя по всему, эти проблемы в случае с "Терминатором-2" были устранены и сняты с повестки дня. Кстати, 300 таких машин заказал для своей армии Алжир.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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Страны
Алжир
Афганистан
Россия
США
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Терминатор-2
Компании
Минoбороны РФ
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