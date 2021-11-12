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WarSpot

Quarterhorse: гиперзвуковой дрон во всей красе

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Источник изображения: warspot.ru

Уже в следующем году у США может появиться многоразовый гиперзвуковой беспилотник. Вчера, 10 ноября, компания Hermeus провела официальную презентацию перспективного дрона, названного Quarterhorse.

В августе текущего года ВВС США объявили о многомиллионных инвестициях в стартап под названием Hermeus. Компания уже представила полноразмерный макет своего гиперзвукового дрона, а также продемонстрировала работу его двигателя.

Демонстрация беспилотника Quarterhorse

Технических деталей Quarterhorse пока обнародовано немного. Известно, что дрон будет оснащён комбинированным двигателем, созданным на базе GE J85, и разгоняющим летательный аппарат до гиперзвуковой скорости.

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Страны
США
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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