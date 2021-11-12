Quarterhorse: гиперзвуковой дрон во всей красе

Уже в следующем году у США может появиться многоразовый гиперзвуковой беспилотник. Вчера, 10 ноября, компания Hermeus провела официальную презентацию перспективного дрона, названного Quarterhorse.

В августе текущего года ВВС США объявили о многомиллионных инвестициях в стартап под названием Hermeus. Компания уже представила полноразмерный макет своего гиперзвукового дрона, а также продемонстрировала работу его двигателя.

Демонстрация беспилотника Quarterhorse

Технических деталей Quarterhorse пока обнародовано немного. Известно, что дрон будет оснащён комбинированным двигателем, созданным на базе GE J85, и разгоняющим летательный аппарат до гиперзвуковой скорости.