Войти
ЦАМТО

На СНСЗ вывели из цеха корабль ПМО "Анатолий Шлемов"

570
0
0
Закладная доска морского тральщика "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700, заложенного 12.07.2019 для ВМФ России на АО "Средне-Невский судостроительный завод"
Закладная доска морского тральщика "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700, заложенного 12.07.2019 для ВМФ России на АО "Средне-Невский судостроительный завод".
Источник изображения: Крымчанин 333 / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 11 ноября. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) вывели из цеха корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Анатолий Шлемов".

Специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Заводчанам предстоит завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем. Спуск корабля на воду запланирован на конец ноября 2021 года.

Корабль ПМО "Анатолий Шлемов" был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблем линейки проекта 12700, строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведет по заказу Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ). Корабль назван в честь заслуженного кораблестроителя, работавшего на различных должностях в Главном управлении кораблестроения ВМФ, а также директором департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
Гособоронзаказ
пр. 12700
Похожие новости
03.11.2020
На СНСЗ извлекли из матрицы композитный корпус корабля "Анатолий Шлемов"
16.10.2019
Корабль ПМО "Владимир Емельянов" совершил переход из Петербурга в Балтийск для завершения программы испытаний
30.09.2019
Морской тральщик "Владимир Емельянов" проекта 12700 вышел на заводские ходовые испытания
03.05.2018
Проблемы военно-морского дизелестроения в России
02.07.2014
Спущен на воду головной тральщик нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 15:52
  • 209
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 12.11 15:28
  • 3
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 12.11 14:35
  • 26
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 12.11 12:37
  • 1072
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.11 12:31
  • 1
Загоризонтный фронт страны. Началась подготовка к стратегическим комплексным учениям «Восток-2022»
  • 12.11 12:25
  • 1
NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием
  • 12.11 12:19
  • 3
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 12.11 12:12
  • 1
Пустынный "Вампир": РПГ-29 принят на вооружение армии Алжира
  • 12.11 12:11
  • 32
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.11 12:06
  • 1
ЦВО усилен дивизионом С-300 и модернизированным дальним перехватчиком МиГ-31БМ
  • 12.11 11:45
  • 2
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение
  • 12.11 10:51
  • 1
Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов
  • 12.11 08:08
  • 1
Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек"
  • 12.11 08:04
  • 1
Летчики палубных МиГ-29 завершили подготовку на комплексе НИТКА в Крыму
  • 12.11 07:49
  • 1
На МКС пропали шестигранные насадки