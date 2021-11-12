На СНСЗ вывели из цеха корабль ПМО "Анатолий Шлемов"

ЦАМТО, 11 ноября. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) вывели из цеха корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Анатолий Шлемов".

Специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Заводчанам предстоит завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем. Спуск корабля на воду запланирован на конец ноября 2021 года.

Корабль ПМО "Анатолий Шлемов" был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблем линейки проекта 12700, строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведет по заказу Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ). Корабль назван в честь заслуженного кораблестроителя, работавшего на различных должностях в Главном управлении кораблестроения ВМФ, а также директором департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

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