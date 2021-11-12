ВС США и Польше закупят израильские планирующие управляемые авиабомбы SPICE-250

Макет управляемой планирующей бомбы Spice 250 рядом с моделью истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 на выставке Aero India 2015.

ЦАМТО, 11 ноября. Компании Lockheed Martin и Rafael Advanced Defense Systems Ltd. подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит совместно разрабатывать, производить и поставлять планирующие управляемые авиабомбы SPICE-250 вооруженным силам США и Польши.

Как сообщается в пресс-релизе Lockheed Martin, новый договор основывается на соглашении о сотрудничестве от 2019 года, в котором Lockheed Martin и Rafael договорились о совместном продвижении в США комплектов УАБ SPICE-1000 и SPICE-2000.

SPICE (Smart, Precise Impact and Cost-Effective) – это семейство автономных боеприпасов класса "воздух-земля" большой дальности, которые позволяют наносить удары с высокой точностью даже в условиях отсутствия сигнала GPS, используя обзорно-сравнительную корреляционную систему наведения на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

Семейство SPICE, испытанное в боевых действиях ВВС Израиля и другими покупателями, состоит из вариантов SPICE-250, SPICE-1000 и SPICE-2000 с дальностью действия до 100 км.

Как заявил директор программы SPICE в Lockheed Martin Дэйв Пантано, обширный опыт Lockheed Martin в интеграции систем вооружения поможет компании адаптировать израильскую УАБ SPICE-250 к стандартам ВС США и, соответственно, ВС Польши.