Москва и Минск готовы к любым военным провокациям

Белоруссия и Россия в любых условиях готовы обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

Об этом заявили в белорусском Министерстве обороны.

«Как ранее сообщалось, полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Белоруссии будут проводиться на регулярной основе. В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения. Одновременно истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и обеспечивает сопровождение по маршруту полета», - цитирует ведомство Eadaily.

Было отмечено, что «проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Белоруссии и России обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле».