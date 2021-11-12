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Москва и Минск готовы к любым военным провокациям

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Источник изображения: vpk-news.ru

Белоруссия и Россия в любых условиях готовы обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

Об этом заявили в белорусском Министерстве обороны.

«Как ранее сообщалось, полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Белоруссии будут проводиться на регулярной основе. В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения. Одновременно истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и обеспечивает сопровождение по маршруту полета», - цитирует ведомство Eadaily.

Было отмечено, что «проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Белоруссии и России обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле».

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ту-160
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