Госкорпорация "Ростех" впервые показала самолеты Checkmate и Су-57Э в паре

МОСКВА, 11 ноября/ Радио Sputnik. Госкорпорация "Ростех" показала истребители пятого поколения Checkmate и Су-57Э.

Самолеты можно увидеть на сайте "Ростеха", а также в информационном спецпроекте на сайте Life.

Легкий тактический самолет Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Его ключевые особенности – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

Су-57Э – двухдвигательный многофункциональный истребитель, разработанный как экспортная версия Су-57 и уже серийно поставляется в войска. Самолет обладает высокими летно-техническими характеристиками и малой заметностью. Это единственный в мире "тяжелый" двухдвигательный самолет пятого поколения, предлагаемый на экспорт.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik поделился мнением об экспортном потенциале Су-57Э.