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РИА Новости

Госкорпорация "Ростех" впервые показала самолеты Checkmate и Су-57Э в паре

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 11 ноября/ Радио Sputnik. Госкорпорация "Ростех" показала истребители пятого поколения Checkmate и Су-57Э.

Самолеты можно увидеть на сайте "Ростеха", а также в информационном спецпроекте на сайте Life.

Легкий тактический самолет Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Его ключевые особенности – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

Су-57Э – двухдвигательный многофункциональный истребитель, разработанный как экспортная версия Су-57 и уже серийно поставляется в войска. Самолет обладает высокими летно-техническими характеристиками и малой заметностью. Это единственный в мире "тяжелый" двухдвигательный самолет пятого поколения, предлагаемый на экспорт.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik поделился мнением об экспортном потенциале Су-57Э.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
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