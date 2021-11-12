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Российская газета

NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием

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Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

Российские подводные лодки проекта 949А "Антей" получают новую жизнь. В результате модернизации они, как ожидается, смогут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон". И такие субмарины станут еще более грозными.

Об этом пишет издание The National Interest. Автор статьи отмечает, что первоначально в СССР планировали построить 20 атомных подводных лодок данного проекта. От возведения каких-то отказались, другие списали, подлодку "Курск" потеряли в результате аварии в Баренцевом море.

Остальные подлодки проекта "Антей" пройдут модернизацию, которая продлит срок их службы еще на десять лет. Подлодка "Иркутск", введенная в строй в декабре 1988 года, стала первой, которую модернизируют. Она расширит свой боевой потенциал. Субмарину оснастят новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными системами связи. "Иркутск" планируют передать Тихоокеанскому флоту в 2022 году.

Еще одна подводная лодка этого проекта "Челябинск" стоит на приколе с 2008 года, ее тоже планируют модернизировать. National Interest делает вывод: хотя усилия по модернизации стареющих подводных лодок продвигаются не слишком быстро, каждая из них в результате станет грозным оружием.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-132 Иркутск
Циркон-С 3М22
Проекты
949А Антей
ГЗЛА
ТОФ
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1 комментарий
№1
12.11.2021 12:25
Цитата, q
Подлодка "Иркутск", введенная в строй в декабре 1988 года, стала первой, которую модернизируют. Она расширит свой боевой потенциал.
Интенсификация работ на Иркутске и поставка ее на особый контроль, возможно являются в том числе следствием статьи Храмчихина.

Так что спасибо ему и на этом.

Ещё бы К-456 ждала бы судьба Иркутска, а то пока ее перспективы нерадужны.
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