NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием

Российские подводные лодки проекта 949А "Антей" получают новую жизнь. В результате модернизации они, как ожидается, смогут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон". И такие субмарины станут еще более грозными.

Об этом пишет издание The National Interest. Автор статьи отмечает, что первоначально в СССР планировали построить 20 атомных подводных лодок данного проекта. От возведения каких-то отказались, другие списали, подлодку "Курск" потеряли в результате аварии в Баренцевом море.

Остальные подлодки проекта "Антей" пройдут модернизацию, которая продлит срок их службы еще на десять лет. Подлодка "Иркутск", введенная в строй в декабре 1988 года, стала первой, которую модернизируют. Она расширит свой боевой потенциал. Субмарину оснастят новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными системами связи. "Иркутск" планируют передать Тихоокеанскому флоту в 2022 году.

Еще одна подводная лодка этого проекта "Челябинск" стоит на приколе с 2008 года, ее тоже планируют модернизировать. National Interest делает вывод: хотя усилия по модернизации стареющих подводных лодок продвигаются не слишком быстро, каждая из них в результате станет грозным оружием.

Светлана Цыганкова