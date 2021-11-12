Войска ЦВО в октябре получили более 150 ед. военной техники

ЦАМТО, 11 ноября. В октябре текущего года соединения, воинские части и учреждения ЦВО получили более 150 ед. вооружения, специальной и авиационной техники.

Современные и модернизированные образцы военной техники пополнили парки вооружений подразделений военных округов в Иркутской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областях и в Пермском крае.

В числе поступившей техники – радиолокационные станции "Каста", "Небо-У, более 50 армейских грузовиков "Мустанг", седельных тягачей и топливозаправщиков, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2, а также модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Получение 10 ед. цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М позволило завершить переоснащение бригады управления ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, на новую и современную технику, сообщает пресс-служба округа.