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ЦАМТО

Войска ЦВО в октябре получили более 150 ед. военной техники

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С-300ПМ2
Работа расчета транспортно-заряжающей машины С-300ПМ2.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

ЦАМТО, 11 ноября. В октябре текущего года соединения, воинские части и учреждения ЦВО получили более 150 ед. вооружения, специальной и авиационной техники.

Современные и модернизированные образцы военной техники пополнили парки вооружений подразделений военных округов в Иркутской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областях и в Пермском крае.

В числе поступившей техники – радиолокационные станции "Каста", "Небо-У, более 50 армейских грузовиков "Мустанг", седельных тягачей и топливозаправщиков, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2, а также модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Получение 10 ед. цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М позволило завершить переоснащение бригады управления ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, на новую и современную технику, сообщает пресс-служба округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Небо РЛК
С-300
С-300П
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