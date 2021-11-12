Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля

ЦАМТО, 11 ноября. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вышел в акваторию залива Петра Великого для проверки и испытания обновленных систем корабля, недавно установленных представителями промышленности.

В течение трех месяцев группа специалистов, представляющих различные судостроительные и промышленные организации, проводила установку и наладку модернизированных систем связи, противовоздушной обороны и средств радиолокационного обнаружения.

В рамках ходовых испытаний новых систем фрегата "Маршал Шапошников" экипаж проверит работоспособность установленного оборудования в ходе практических тренировок в море.

Также в обеспечении вертолета Ка-27М из состава морской авиации ТОФ группа авианаводчиков в составе экипажа проверит работу средств ПВО и штатной системы по приему вертолета на палубу.

Весной этого года, пройдя глубокую модернизацию, фрегат "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям.

После завершения ходовых испытаний обновленных систем экипаж фрегата приступит к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.