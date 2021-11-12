ВВС Малайзии могут выкупить кувейтские истребители-бомбардировщики F/A-18D "Хорнет"

ЦАМТО, 11 ноября. Командование Военно-воздушных сил Малайзии подтвердило свою заинтересованность в приобретении бывших в эксплуатации истребителей-бомбардировщиков F/A-18D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта.

Как сообщает Astroawani.com со ссылкой на заявление командующего малазийских ВВС генерала Акбала Абдул Самада в ходе на пресс-конференции, посвященной итогам учений ParADISE Series 8/2021 на авиабазе "Куантан", данный вопрос будет детально обсужден с командующим ВВС Кувейта в ходе проведения выставки Dubai Airshow 2021, которая состоится с 14 по 18 ноября в Дубае (ОАЭ).

Ранее СМИ сообщали, что ВВС Кувейта в ближайшее время намерены снять с вооружения истребители-бомбардировщики F/A-18A/D "Хорнет", которые будут заменены новой версией F/A-18E/F "Супер Хорнет".

Акбал Абдул Самад также заявил, что ВВС Малайзии в ближайшей перспективе планируют взять в лизинг четыре вертолета Agusta Westland AW-139 на срок от 4 до 5 лет, то есть до момента реализации плана по приобретению 24 новых вертолетов.