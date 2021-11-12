Войти
ЦАМТО

ВВС Малайзии могут выкупить кувейтские истребители-бомбардировщики F/A-18D "Хорнет"

583
0
0
Построенный для ВВС Кувейта двухместный истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet (заводской номер 169731) в первом полете. Сент-Луис, 02.07.2020
Построенный для ВВС Кувейта двухместный истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet (заводской номер 169731) в первом полете. Сент-Луис, 02.07.2020.
Источник изображения: Alex Farwell / @wiavgeek

ЦАМТО, 11 ноября. Командование Военно-воздушных сил Малайзии подтвердило свою заинтересованность в приобретении бывших в эксплуатации истребителей-бомбардировщиков F/A-18D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта.

Как сообщает Astroawani.com со ссылкой на заявление командующего малазийских ВВС генерала Акбала Абдул Самада в ходе на пресс-конференции, посвященной итогам учений ParADISE Series 8/2021 на авиабазе "Куантан", данный вопрос будет детально обсужден с командующим ВВС Кувейта в ходе проведения выставки Dubai Airshow 2021, которая состоится с 14 по 18 ноября в Дубае (ОАЭ).

Ранее СМИ сообщали, что ВВС Кувейта в ближайшее время намерены снять с вооружения истребители-бомбардировщики F/A-18A/D "Хорнет", которые будут заменены новой версией F/A-18E/F "Супер Хорнет".

Акбал Абдул Самад также заявил, что ВВС Малайзии в ближайшей перспективе планируют взять в лизинг четыре вертолета Agusta Westland AW-139 на срок от 4 до 5 лет, то есть до момента реализации плана по приобретению 24 новых вертолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
Малайзия
ОАЭ
Продукция
AW-139
F-18
Super Hornet
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.06.2013
Комментарий Frost & Sullivan: юбилейный 50-ый парижский аэрокосмический салон преподнес гостям сразу несколько сюрпризов
11.06.2013
Новый «Сайдвиндер» способен поражать наземные цели
30.11.2012
Баку оснащает армию новой техникой
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 15:52
  • 209
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 12.11 15:28
  • 3
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 12.11 14:35
  • 26
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 12.11 12:37
  • 1072
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.11 12:31
  • 1
Загоризонтный фронт страны. Началась подготовка к стратегическим комплексным учениям «Восток-2022»
  • 12.11 12:25
  • 1
NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием
  • 12.11 12:19
  • 3
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 12.11 12:12
  • 1
Пустынный "Вампир": РПГ-29 принят на вооружение армии Алжира
  • 12.11 12:11
  • 32
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.11 12:06
  • 1
ЦВО усилен дивизионом С-300 и модернизированным дальним перехватчиком МиГ-31БМ
  • 12.11 11:45
  • 2
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение
  • 12.11 10:51
  • 1
Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов
  • 12.11 08:08
  • 1
Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек"
  • 12.11 08:04
  • 1
Летчики палубных МиГ-29 завершили подготовку на комплексе НИТКА в Крыму
  • 12.11 07:49
  • 1
На МКС пропали шестигранные насадки