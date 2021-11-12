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МИД РФ все еще продолжает уговаривать США и НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

В МИД России призвали Вашингтон и НАТО «трезво оценивать риски» в связи с военной активностью США в Черноморском регионе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков утверждает, что периодически проводимые Западом учебно-тренировочные мероприятия на самом деле являются провокационными действиями.

«Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы, поощряя тем самым худшее, что наблюдается в политике Киева», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам Рябкова, в политике Киева «зашкаливает цинизм» и отрицание основ урегулирования ситуации на юго-востоке страны, что приводит к накоплению конфликтного потенциала.

«Всё это приводит к тому, что в регионе копится конфликтный потенциал, но мы проявляем выдержку», — заключил замглавы МИД России. Ранее в Минобороны России сообщили, что действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные будут проводить военные операции, в том числе в Чёрном море, «как посчитают нужным». 

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