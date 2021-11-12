«Алмаз-Антей» предлагает широкий спектр доработок и модернизации техники ПВО

Модернизационный потенциал средств противовоздушной обороны (ПВО) советского и российского производства ранее поставленных за рубеж оценивается в полтора десятка миллиардов долларов.

Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

«Возможности модернизации ранее поставленных за рубеж систем и комплексов ПВО мы оцениваем сегодня примерно в 15 миллиардов долларов США», - сказал Дзиркалн.

При этом он отметил, что определение «ранее поставленная» завтра будет относиться уже к той технике, которую Россия экспортирует сегодня.

Он подчеркнул, что зарубежным партнёрам предлагается широкий спектр доработок и модернизации техники ПВО.

«Есть простейший, а есть полный перевод этих комплексов на современную базу. От этого и зависит цена. Мы всегда предлагаем несколько вариантов. Партнёры их рассматривают, определяются, мы берёмся за работу. В конечном итоге, при выборе вариантов всё зависит от возможностей страны-партнёра. Учитывая это, даём достаточно широкий спектр предложений», - пояснил Дзиркалн.

Он обратил внимание, что за время существования военно-технического сотрудничества наша страна, - сначала Советский Союз, позднее Россия, - поставила в различные государства очень много комплексов и систем ПВО.

«Причём, хотел бы отметить, - продолжил Дзиркалн, - значительная их часть для нас уже стала просто экзотикой. И, к сожалению, порой мы не можем обеспечить эксплуатантов запасными частями просто потому, что отдельная продукция снята с производства 30-40 лет назад. Но во многих странах такие изделия ещё эксплуатируются – «Квадраты», «Кубы», «Печоры», - и оттого для нас эта тема тоже не пасынок. Разрабатываем различные предложения по модернизации уже поставленной техники - с учётом развития элементной базы, новых веяний в технологиях. И это всё предлагается нашим партнёрам».

По словам Дзиркална, многие страны, имея ограниченные бюджеты, готовы идти на модернизацию, а некоторые, исходя из своих возможностей, предпочитают покупать уже современные комплексы. Всё зависит от покупателя, его целей, задач и финансовых возможностей, подытожил он.