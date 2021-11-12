В небе над Белоруссией начали поверку дежурных сил ПВО Союзного государства

МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

"Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160. Полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Беларусь будут проводиться на регулярной основе", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

Сейчас два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в числе которых имитация бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" без применения авиационных средств поражения.

Вместе с тем истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и в настоящее время обеспечивает сопровождение по маршруту полета.

"Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле", - уточняет пресс-служба минобороны Белоруссии.