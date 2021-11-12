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Российская газета

Российский парк бронетехники назвали одним из крупнейших в мире

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Источник изображения: rg.ru

Россия входит в тройку стран с крупнейшими парками бронетехники. Подобные исследования мирового рынка бронетехники провела аналитическая компания Defence IQ. В тройку также вошли Китай и США.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования, большая часть парка бронетехники приходится на бронетранспортеры. Приводятся и основные тенденции развития БТР - снижение эффективности воздействия огня противника на наводчика, оснащение машин дистанционно-управляемыми боевыми модулями.

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время в процессе модернизации бронетехники переходят использования от обычной брони к комплексам активной защиты. Их устанавливают на основные боевые танки. Но подобными комплексами планируют оснащать и бронетранспортеры.

На ближайшие десять лет общий объем мирового рынка бронетехники составит порядка 250 миллиардов долларов, при этом его ежегодный рост - 40 миллиардов.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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