В России завершили испытания радиационного "щита" для спутников

Устройство сможет обеспечить защитой космические аппараты экомониторинга, навигации, связи, научного назначения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) завершили испытания миниатюрного устройства для защиты электронных бортовых систем спутника от радиации. Об этом говорится в сообщении РКС, распространенном в четверг.

"Успешные испытания миниатюрного устройства защиты электронных бортовых систем спутников от воздействия космической радиации провели специалисты холдинга "Российские космические системы", - говорится в сообщении.

Как отметили в РКС, устройство сможет обеспечить радиационной защитой космические аппараты экомониторинга, навигации, связи, научного назначения, причем аппараты могут быть как миниатюрными CubeSat, так и большими межпланетными станциями.

"Новые устройства уже внедряются в производство бортовой аппаратуры перспективных навигационных космических аппаратов и спутников дистанционного зондирования Земли будущих поколений", - подчеркнули в холдинге.

Устройство имеет миниатюрные размеры (3х3 см). Оно отслеживает состояние входного и выходного тока напряжения, выявляет разрушающее воздействие радиации и оперативно кратковременно отключает цепи продолжительностью от 5 микросекунд. "Так удается избежать деградации бортовых компонентов", - добавили в РКС.