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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" сообщил о возможности поставки С-400 в Саудовскую Аравию

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН Поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Саудовскую Аравию возможны, этот вопрос обсуждался, и шансы на реализацию такого контракта сохраняются, заявил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО "Алмаз - Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Это был не блеф, действительно, контакты осуществлялись, вопрос обсуждался. Шанс есть всегда. Насколько он реален, - время покажет. На Востоке есть хорошая поговорка: "Кто живет, тот видит". Поживем - увидим", - сказал Дзиркалн, отвечая на вопрос о реальности шансов подписать контракт на поставку С-400 в Саудовскую Аравию.

12 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что Саудовская Аравия может закупить российские комплексы ПВО для отражения атак дронов, с которыми не справляются имеющиеся у неё вооружения производства США.

"Последние месяцы всё чаще и чаще подвергаются нападениям различного рода объекты. А недавно совсем, на днях буквально, подвергся экспортный нефтяной порт. И стоящие у них на вооружении "Патриоты"- они не справляются с этой задачей. Я думаю, что саудиты очень над этим задумываются серьезно", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, Саудовская Аравия "потенциально может закупить С-400", а также комплексы "Панцирь".

В 2017 году ряд российских представителей заявляли, что Россия и Саудовская Аравия подписали документы на поставку систем С-400.

В феврале 2019 года в ФСВТС России заявили, что Москва и Эр-Рияд обсуждают условия для активации контракта на С-400.

Полный текст интервью опубликован на сайтах "Интерфакса" www.interfax.ru и "Интерфакса-АВН" www.militarynews.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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