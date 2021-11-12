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Установленную Россией в Сирии дымовую завесу показали из космоса

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Источник изображения: Фото: Maxar Technologies

Установленную Россией в порту сирийского города Тартус дымовую завесу показали из космоса. Соответствующие спутниковые снимки компании Maxar Technologies опубликовало The Drive.

«Недавние спутниковые снимки сирийского порта Тартус, похоже, демонстрируют попытки создать большую дымовую завесу, чтобы скрыть российскую стратегическую военно-морскую базу. По имеющимся сведениям, российские войска как минимум один раз в прошлом проводили аналогичные действия на этом объекте», — говорится в публикации.


Издание подчеркивает, что использование дымовых завес мешает работе электрооптических камер и некоторых инфракрасных датчиков дронов и ракет. С другой стороны, как отмечает The Drive, мультиспектральные камеры, установленные на американских беспилотниках RQ-4 Global Hawk, приспособлены для работы в подобных условиях.

Тем не менее в издании уверены, что использование дымовых завес все же имеет смысл.

В октябре «Российская газета» обратила внимание на видео, демонстрирующее работу тепловизионного танкового прицела в условиях задымленности.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
12.11.2021 06:13
ИМХО, на представленных снимках особой эффективности поставленной завесы не наблюдается.
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