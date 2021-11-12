Установленную Россией в Сирии дымовую завесу показали из космоса

Установленную Россией в порту сирийского города Тартус дымовую завесу показали из космоса. Соответствующие спутниковые снимки компании Maxar Technologies опубликовало The Drive.

«Недавние спутниковые снимки сирийского порта Тартус, похоже, демонстрируют попытки создать большую дымовую завесу, чтобы скрыть российскую стратегическую военно-морскую базу. По имеющимся сведениям, российские войска как минимум один раз в прошлом проводили аналогичные действия на этом объекте», — говорится в публикации.

Striking satellite imagery over the Syrian port of Tartus today, courtesy of @Maxar. It appears that there was a concerted effort to create a smoke screen. pic.twitter.com/mqx5fvSIvb - Christiaan Triebert (@trbrtc) November 10, 2021



Издание подчеркивает, что использование дымовых завес мешает работе электрооптических камер и некоторых инфракрасных датчиков дронов и ракет. С другой стороны, как отмечает The Drive, мультиспектральные камеры, установленные на американских беспилотниках RQ-4 Global Hawk, приспособлены для работы в подобных условиях.

Тем не менее в издании уверены, что использование дымовых завес все же имеет смысл.

В октябре «Российская газета» обратила внимание на видео, демонстрирующее работу тепловизионного танкового прицела в условиях задымленности.

Иван Потапов