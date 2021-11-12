"Алмаз-Антей" примет активное участие в Dubai Airshow 2021

ЦАМТО, 11 ноября. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет активное участие в Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2021, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября.

Впервые за рубежом на своей экспозиции в рамках Dubai Airshow 2021 Концерн представит зенитную ракетную систему (ЗРС) С-350Е "Витязь", а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

Комплекс 98Р6Е состоит из многофункциональной радиолокационной станции 98Л6Е, одной или нескольких пусковых установок 51П6Е2, является надежным средством борьбы с наиболее опасными баллистическими целями и позволяет вести боевые действия как в составе группировки ПВО, так и самостоятельно.

Система "Витязь" предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов различных типов современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе действующих одновременно с любых направлений от предельно малых до больших высот.

Так же как и "Абакан", "Витязь" может действовать автономно или быть интегрированным в состав системы обороны заказчика.

На стенде Концерна также будут представлены модели средств ПВО от большого до малого радиуса действия: ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и "Тор".

Посетители стенда смогут ознакомиться с радиолокационной станцией наблюдения за космическими объектами "Сула", которая способна вести слежение на дальности до 6000 км. Ее высокие технические характеристики обеспечивает антенна, выполненная на основе модульной активной фазированной антенной решетки. "Сула" обладает компактными размерами антенного полотна и управляется из командно-вычислительного пункта. Секционно-модульная структура позволяет в сжатые сроки развернуть ее на местности.

Среди актуальных экспонатов следует отметить радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БЛА "ROSC-1". В его задачи входит обнаружение, сопровождение и противодействие БЛА путем применения радиоэлектронного подавления и перспективных БЛА-перехватчиков, а также оценка орнитологической обстановки в прилегающих к аэродромам районах. Входящий в его состав БЛА "Волк-18" можно использовать для уничтожения дронов-нарушителей в аэропортах при невозможности применения средств радиоэлектронного подавления. Возможности данного комплекса будут интересны правоохранительным органам и спецслужбам.

В состав делегации Концерна войдут представители пяти его дочерних обществ: ПАО "НПО "Алмаз", АО "УМЗ", АО "ИМЗ "Купол", ПАО "ДНПП", ПАО "Радиофизика".

В ходе Dubai Airshow 2021 специалисты проведут ряд деловых встреч и переговоров. Представители Концерна проинформируют потенциальных заказчиков о возможностях холдинга по разработке и изготовлению средств ПВО, их послепродажному сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и утилизации. Кроме того, гостям будут продемонстрированы видеоролики и презентации, а также представлены различные информационные материалы о выпускаемой продукции.

Как сообщил в преддверии выставки генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, "наряду с обеспечением обороноспособности Российской Федерации, расширение присутствия на международном рынке вооружений для холдинга является базовым направлением, которое позволяет не только упрочить свои позиции в сфере военно-технического сотрудничества, но и укреплять имидж России как надежного поставщика новейших систем защиты воздушного пространства и передовых решений в сфере обороны".

По его словам, "участие в Dubai Airshow стало для Концерна традиционным и, несомненно, приносит свои плоды. Рассчитываем, что и в этот раз нам удастся выйти на новые взаимовыгодные договоренности, в результате которых Концерн получит контракты, а заказчик – безопасность и мирное небо".

Ян Новиков также отметил, что "Алмаз-Антей" является не только разработчиком и производителем эксклюзивной оборонной продукции, способствующей охране безопасности и суверенитета стран-покупателей, но и как субъект военно-технического сотрудничества имеет самостоятельное право на осуществление поставок иностранным заказчикам, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".