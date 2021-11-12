ВМС Пакистана передан головной фрегат класса "Тип-054A/P"

ЦАМТО, 11 ноября. Военно-морским силам Пакистана передан первый (из четырех заказанных) многоцелевой фрегат класса "Тип-054A/P", сообщила китайская газета Global Times.

Фрегат, спроектированный и построенный China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), был передан ВМС Пакистана 8 ноября в ходе церемонии, состоявшейся на верфи Hudong Zhonghua (подразделение CSSC) в Шанхае. Согласно информации ВМС Пакистана, корабль получил наименование PNS Tughril.

По оценке CSSC, фрегат для ВМС Пакистана является самым крупным и современным военным кораблем, который когда-либо экспортировал Китай.

Как ранее сообщал ЦАМТО, о заключенном в июне 2017 года контракте на поставку ВМС Пакистана первых двух фрегатов "Тип-054A/P" китайской постройки стало известно в конце 2017 года. В июне 2018 года состоялась церемония подписания контракта на поставку двух дополнительных фрегатов серии. Общая стоимость продажи не раскрывается. Планировалось, что поставка будет полностью завершена в 2021 году. Тем не менее, с учетом передачи первого корабля только сейчас, поставка всех фрегатов до конца года маловероятна.

Церемония спуска на воду головного фрегата класса "Тип-054A/P" для ВМС Пакистана состоялась на предприятии Hudong Zhonghua 22 августа 2020 года. Второй фрегат был спущен на воду 29 января 2021 года. В ноябре 2019 года прошла церемония, посвященная началу резки стали для строительства второй пары многоцелевых фрегатов класса "Тип-054A/P".

Фрегат класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") – современный боевой корабль, принятый на вооружение ВМС НОАК в 2007 году. Длина фрегата составляет 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 4000 т, экипаж – 165 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick и развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

Точные данные о вооружении и средствах обнаружения фрегатов "Тип-054A/P" ВМС Пакистана пока не раскрываются.

Для справки: вооружение фрегата ВМС НОАК включает 76-мм артиллерийскую установку, две 30-мм АУ "Тип-730A". Корабль оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16 (дальность стрельбы до 40 км), двумя счетверенными пусковыми установками с противокорабельными ракетами C-803. Для расширения возможностей по борьбе с подводными лодками фрегат оснащен установленной на корпусе ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7. Корабль может принимать вертолеты Ka-28 или Z-9C.