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ТАСС

Россия впервые представит за рубежом системы ПВО "Витязь" и "Абакан" на Dubai Airshow

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Пусковая установка С-350Е Витязь
Пусковая установка С-350Е Витязь.
Источник изображения: © AP Photo / Ivan Sekretarev

Авиасалон будет работать с 14 по 18 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Зарубежные премьеры зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 98Р6Е "Абакан" состоятся в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Впервые за рубежом на своей экспозиции Dubai Airshow концерн представит зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь", а также зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет", - сказали в пресс-службе.

Комплекс "Абакан" является надежным средством борьбы с наиболее опасными баллистическими целями и позволяет вести боевые действия как в составе группировки ПВО, так и самостоятельно. Система "Витязь" предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов различных типов современных и перспективных средств воздушного нападения.

Как сообщил в преддверии выставки генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, расширение присутствия на международном рынке вооружений для холдинга является базовым направлением. "Рассчитываем, что и в этот раз нам удастся выйти на новые взаимовыгодные договоренности, в результате которых концерн получит контракты, а заказчик - безопасность и мирное небо", - приводит пресс-служба слова гендиректора.

Как рассказали в "Алмаз-Антее", на стенде концерна также будут представлены модели средств ПВО от большого до малого радиуса действия: ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и "Тор". Посетители смогут ознакомиться с радиолокационной станцией наблюдения за космическими объектами "Сула", а также с радиолокационно-оптическим комплексом нейтрализации беспилотников ROSC-1. Входящий в его состав беспилотник "Волк-18" можно использовать для уничтожения беспилотников-нарушителей в аэропортах при невозможности применения средств радиоэлектронного подавления.

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