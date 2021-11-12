Зеленский о войсках России у границ Украины: «Армия готова дать отпор любому» (Главред, Украина)

Президент Украины прокомментировал информацию о том, что Россия якобы стягивает свои войска к границам «незалежной». Зеленский заявил, что ВСУ готовы дать отпор российским войскам. При этом он забыл сказать, что сведения об «угрозе Кремля», опубликованные в американских СМИ, — это фейк.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

"Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации. Мы благодарны партнерам за эту информацию. Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе", - заявил он.

Президент подчеркнул, что со стороны России украинские власти слышат "упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в нормандском формате".

"Я надеюсь, теперь мир видит, кто хочет мира, а кто концентрирует около 100 тысяч войск на нашей границе. В то же время, скажем прямо, что такое поведение нашего соседа нас не удивляет и не пугает. Пугает, что это вдруг стало открытием для некоторых журналистов и экспертов, поднявших шумиху в СМИ", - заявил Зеленский.

Он отметил, что давление России уже не действует на Украину.

"Психологическое давление России на нас давно не действует. Наша разведка владеет полной информацией, а наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно. Ваша паника точно не поможет ей, но может помочь противнику и стать элементом информационной войны и нанести вред стране", - добавил Зеленский.

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с Республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

Мария Тупик