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Российская газета

Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Авторский коллектив тульского НПО "Сплав" получил премию имени Николая Макаровца за создание 122-мм управляемого реактивного снаряда повышенной дальности.

Лауреатами премии стали Дмитрий Автух, Дмитрий Зайцев, Владимир Корешков, Сергей Морсин и Дмитрий Хрипков, сообщили в Ростехе. Их снаряд повышенной точности и дальности стрельбы предназначен для трех разновидностей РСЗО из арсенала российской армии: "Град", "Торнадо-Г" и корабельной системы А-215 "Град-М".

- Дальность стрельбы новым боеприпасом увеличена за счет формирования участка подпланирования. Повышена точность стрельбы и снижен расход боеприпасов. Использование управляемых снарядов позволяет поражать одним залпом несколько разнесенных точечных целей без перенацеливания пакета направляющих, - рассказали в корпорации.

НПО "Сплав" занимается разработкой залповых систем реактивного огня, тяжелых самоходных огнеметов и боеприпасов к ним.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
Компании
Сплав НПО
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