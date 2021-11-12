The Times (Великобритания): в американских планах развертывания гиперзвуковых ракет в Европе слышны отголоски холодной войны

США объявили о воссоздании на территории Германии печально известного своими «Першингами-2» 56-го артиллерийского командования. Оно будет оснащено гиперзвуковым ядерным оружием. Британские читатели усматривают в этом возрождение истерии холодной войны. «У янки очередной приступ паранойи!» — воскликнул один из них.

Американская ядерная артиллерийское подразделение вновь развернуто в Германии впервые со времен холодной войны и должно быть вооружено новым гиперзвуковым ядерным оружием большой дальности.

56-е командование полевой артиллерии ВС США, базирующееся в Майнц-Кастеле, будет оснащено ракетами Dark Eagle которые после полной разработки и развертывания будут способны разгоняться до более чем пятикратной скорости звука, или почти 6500 километров в час. Восстановление подразделения отражает растущую обеспокоенность Пентагона тем, что России удалось превзойти США и НАТО в Европе в ракетах большой дальности и собственной разработке гиперзвукового оружия.

Командование было упразднено в 1991 году вместе с падением Советского Союза, и после того, как его основное оружие, баллистические ракеты Pershing II, были запрещены в соответствии с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Однако в 2019 году администрация Трампа вышла из ДРСМД после того, как обвинила Россию в нарушении его условий.

Ожидается, что помимо Dark Eagle 56-е артиллерийское командование получит наземную версию крылатой ракеты Tomahawk ВМС США.

Генерал Стивен Мараниан, командующий этим ракетно-артиллерийским подразделением, сказал, что его восстановление "предоставит армии США в Европе и Африке значительные возможности для проведения многонаправленнных операций". В Германии расквартированы американские военные командования в Европе и Африке.

Мараниан рассказал о планах по развертыванию "будущих ракет класса "земля-земля", имея в виду ожидаемое прибытие гиперзвукового оружия в Европу.

Хотя оно еще не готово к полному развертыванию, первые пусковые системы, смонтированные на трейлерах, были доставлены в сентябре на военную базу в штате Вашингтон, где войска должны начать осуществлять учебные программы.

Пентагон подтвердил, что были успешно проведены три испытания "гиперзвуковых технологий, возможностей и систем-прототипов", связанных с Dark Eagle. Однако в прошлом месяце испытание гиперзвуковой ракеты на Аляске потерпело неудачу.

Во время холодной войны 56-е артиллерийское командование имело в своем распоряжении средства ядерного сдерживания НАТО на материковой части Европы. Большая часть его ракетно-артиллерийских средств была снята с дежурства после подписания ДРСМД и падения Берлинской стены.

Однако старые соперники сейчас участвуют в новой гонке вооружений, когда США отказались от ДРСМД из-за разработки Россией своей новой крылатой ракеты SSC-8.

Впервые испытанная в 2008 году, эта ракета, по оценке НАТО, имеет дальность полета 3000 километров. Москва же утверждала, что ее дальность составляет всего 480 километров, что ниже пределов ДРСМД в 500-1000 км для ракет малой и средней дальности и 1000-5500 км для систем средней дальности.

Комментарии читателей Times

Zaphod B

Вы считаете это отголоском холодной войны? Я думаю, значительно больше о ней напоминают путинские танки, разъезжающие по Украине.

Mrs M

Эту реакцию вызывает эскалация гонки вооружений со стороны Путина. Европа должна быть благодарна Америке за защиту от русской угрозы.

Pleiades

Остается только надеяться, что американцы смогут разработать свои системы гиперзвукового оружия и привести их в рабочее состояние до того, как Китай решит броситься в авантюру на Тайване. Что касается России, то, по правде говоря, я вижу, что они будут действовать изподтишка только после того, как Китай сделает свой первый шаг.

Alan Harris

Такие же командования нужно развернуть в Южной Корее и Японии.

Six Thousand

Смешно! В 2021 году Байден должен копировать русских с гиперзвуковым оружием. Куда же растратили время и ресурсы Обама и Трамп?!

Richard 77

Пока янки создадут свои системы и накопят достаточно гиперзвукового оружия, нищий Иван к концу нынешнего десятилетия обойдет их в 4 раза!

TheBluePirate

У янки очередной приступ паранойи!

LapsedCalvinist

Будет интересно посмотреть, как это повлияет на переговоры по формированию новой коалиции в Германии. Они только что всерьез затормозились, потому, что Шольц хочет более мягкой линии в отношении России и Китая, чем зеленые, в то время как зеленые и левое крыло СДПГ хотят убрать ядерное оружие с немецкой земли.

Сама по себе, конечно, это хорошая новость.

Chris Frankland

Спасибо газете Times, которая точно указала нам в статье, где расположена Британия по отношению к этому Майнц-Кастелю. Оказывается, совсем недалеко.

Ни на какие мысли не наводит?

Robert Quirk

А немцы хитрецы. Вот не стали они располагать это ракетно-артиллерийское командование в бывшей Восточной Германии, откуда ракеты долетели бы до России быстрее. Вам это ни о чем не говорит?

David Owens

Да, только этого ракетного командования не хватает для того, чтобы человечество стерло себя с лица Земли!

YouMightThinkThat

Мы сами в последнее время разжигаем холодную войну. Это не ее отголоски. Это самая настоящая опасная холодная война!

Darryl Phillips

Генерал Мараниан говорит, что командование полностью войдет в строй после "полного развертывания". А когда американцы сподобятся достичь этого самого "полного развертывания"?!

Майкл Эванс (Michael Evans)