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На МКС пропали шестигранные насадки

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

На Международной космической станции (МКС) пропали насадки для шестигранников. Об этом Центру управления полетами сообщил космонавт Антон Шкаперов. Слова россиянина передает РИА Новости.

«Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10 и 12 … Пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю — нигде нет», — отметил Шкаплеров.

В ноябре к МКС с космодрома на мысе Канаверал на ракете Falcon 9 стартовал американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Раджем Чари, Томом Маршберном, Кайлом Бэрроном и Маттиасом Маурером.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Falcon РН
МКС
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1 комментарий
№1
12.11.2021 07:49
Опять пиндосы слямзили (:
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На МКС пропали шестигранные насадки