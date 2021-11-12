"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы, похоже, решили надолго обосноваться в Черном море. Пока Шестой флот вместе с союзниками по НАТО готовится отражать "российскую агрессию", в Вашингтоне призывают пересмотреть конвенцию Монтре, чтобы резко нарастить военную мощь в регионе. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости.

Цель маневров

Военно-морские учения возглавляет флагман Шестого флота — корабль управления "Маунт Уитни" типа "Блю Ридж", зашедший в Черное море уже в третий раз с 2014-го. Это, по сути, плавучий штаб, напичканный самым современным радиоэлектронным оборудованием, средствами связи и разведки. С его борта командование оперативно получает тактическую информацию, необходимую для эффективного управления всем соединением. Компанию флагману составили ракетный эсминец "Портер" типа "Арли Берк" и танкер "Джон Лентхолл". Группировку поддерживают корабли региональных союзников, а с воздуха прикрывает американская авиация, развернутая на базах в Европе. В том числе — стратегические бомбардировщики B-1B.

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Senior Airman Colin Hollowell

В российском Минобороны считают внеплановые маневры США вблизи границ дестабилизирующими. "Одной из целей является военное освоение территории Украины, — уточнили в ведомстве. — С учетом того что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".

Прибытию американских кораблей в Черное море предшествовала серия медийных "залпов". В конце октября влиятельное издание Politico выдало на-гора "сенсацию": Кремль собирает войска на границе с Украиной, явно замышляя полномасштабное вторжение. В подтверждение опубликовали спутниковые снимки военной техники в районе Ельни. Правда, забыли сообщить, что от этого города в Смоленской области до Украины более 250 километров по прямой. Другие западные СМИ немедленно распространили провокационный вброс.

В начале ноября на переговоры в Москву прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс. По утверждению CNN, цель визита — "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск на границе с Украиной". Видимо, у главы разведки так же плохо с географией, как и у журналистов Politico.

Этот же недуг, похоже, поразил и Пентагон. "Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины, — высказался пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. — Мы призываем Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают".

Военнослужащие во время тактических учений с подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала все это фейк-кампанией. Однако маховик антироссийской риторики на Западе давно запущен, а остановить его некому. На днях американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер заявили о необходимости поставить Украине летальное оружие и отправить в Черное море боевые корабли, чтобы "сдержать и отразить агрессию".

Собрать толпу

Согласно конвенции Монтре от 1936-го, общий тоннаж военных судов какого-либо нечерноморского государства в Черном море в мирное время не может превышать 30 тысяч тонн. Нынешняя группировка Шестого флота едва-едва вписывается в этот лимит. Именно из-за юридических ограничений американцы до сих пор ни разу не протащили через Босфор главную ударную силу — атомные авианосцы водоизмещением от 80 тысяч тонн.

Американский авианосец "Карл Винсон" Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Alex King

Вашингтон это явно не устраивает. Там прекрасно понимают, что три даже самых современных корабля вряд ли одолеют Черноморский флот России, пользующийся поддержкой развернутой в Крыму мощной межвидовой группировки. Напрямую нарушить конвенцию Монтре американцы вряд ли решатся — по крайней мере, в мирное время. Однако есть другие варианты.

Так, влиятельное вашингтонское издание The Hill, которое внимательно читают конгрессмены, опубликовало статью лейтенант-коммандера ВМС Брайана Харрингтона "Америка и НАТО должны противостоять доминированию России на Черном море". Автор признает, что развернутые в Крыму и на кораблях ЧФ ракетные комплексы "Бастион" и "Калибр", а также серьезная авиационная группировка позволяют Москве накрыть обширную территорию колпаком так называемой зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Под этим в Пентагоне подразумевают регионы, в которых американские войска понесут неоправданно высокие потери в случае прямого вооруженного конфликта.

Пробить A2AD можно только благодаря значительному численному и технологическому превосходству в огневых средствах. Харрингтон предложил обойти ограничения конвенции Монтре. Пусть каждая страна — член Североатлантического альянса, обладающая сильным военным флотом, отправит в Черное море по два-три вымпела. Такое соединение, считает он, станет практически непобедимым.

Есть чем ответить

Но столь наглое пренебрежение международными договорами не останется незамеченным. Россия расценит это как прямую подготовку к региональной войне.

А та очень быстро может перерасти в мировую с последующим ракетно-ядерным эндшпилем. В Вашингтоне и Брюсселе все-таки вряд ли решатся на эскалацию. Однако попытки прощупать российские рубежи в Черном море участятся.

Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

"Они в этом не одиноки — в таких проверках и в таких походах. Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения с нашими соседями: с грузинским флотом и с украинским флотом. Ну мы тоже проводим учения — и будем проводить", — прокомментировал визит кораблей Шестого флота министр обороны Сергей Шойгу.

Действительно, в ответ на военно-морские маневры стран Запада Россия каждый раз организует собственные. Так, на днях фрегат "Адмирал Эссен" провел учения по прикрытию пункта базирования кораблей ЧФ от авиационного и ракетного удара. Вымпел взял на сопровождение и успешно уничтожил зенитными средствами все учебные цели.

Кроме того, в Черное море вышли противолодочные силы — корабли "Ейск" и "Касимов". Боевая работа черноморцев-подводников держится в секрете. Но можно не сомневаться в том, что экипажи шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка", приписанных к Южному военному округу, круглосуточно следят за всеми, кто пытается бряцать оружием.