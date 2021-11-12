ЦВО усилен дивизионом С-300 и модернизированным дальним перехватчиком МиГ-31БМ

Екатеринбург. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Войска Центрального военного округа (ЦВО) в октябре получили более 150 единиц вооружения, специальной и авиационной техники, в том числе модернизированный дальний перехватчик МиГ-31БМ и дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"В числе поступивших боевых машин - радиолокационные станции "Каста", "Небо-У", более 50 армейских грузовиков "Мустанг", седельных тягачей и топливозаправщиков, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2, а также модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ", - говорится в сообщении округа.

Современные и модернизированные образцы военной техники пополнили парк вооружения подразделений военного округа в Самарской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, уточнили в ЦВО.

"Получение десяти единиц цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М позволило завершить переоснащение бригады управления ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, на новую и современную технику", - добавили в военном округе.

Зенитные ракетные системы С-300ПМ2 "Фаворит" являются развитием систем С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Их боевые возможности выше за счет создания новой ракеты, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон, расширения информационных возможностей командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.