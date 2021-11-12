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Интерфакс-АВН

Военные в 2021 году провели около 250 стрельб на российской базе в Таджикистане

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Бронетранспортер БТР-82А во время учений коллективных сил ОДКБ на полигоне Ляур в Таджикистане
Бронетранспортер БТР-82А во время учений коллективных сил ОДКБ на полигоне Ляур в Таджикистане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Екатеринбург. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Мотострелковые и танковые подразделения 201-й военной базы РФ в Таджикистане в 2021 году провели более двух сотен боевых стрельб, сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

"Около 250 боевых стрельб проведено на 201-й военной базе РФ в Таджикистане из бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72 в ходе слаживания мотострелковых и танковых подразделений в 2021 учебном году ", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Военнослужащие на полигонах "Ляур" и "Самбули" отработали аспекты обороны и наступления, а также борьбы с беспилотными летательными аппаратами, диверсионными разведывательными группами условного противника, уточнили в ЦВО.

В течение года подразделения соединения приняли участие в более 1,5 тыс. занятиях по огневой подготовке с практическими стрельбами из стрелкового оружия и гранатометов. На автодромах и танкодромах также состоялось более 800 практических занятий с военнослужащими по вождению боевых и специальных машин, добавили в ЦВО.

Кроме того, военные провели более 2 тыс. занятий по тактической и тактико-специальной подготовкам разного уровня, где отрабатывались вопросы взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими, разведывательными подразделениями и средствами противовоздушной обороны.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением.

Кроме того, этим летом и осенью Россия провела в Таджикистане вблизи афганской границы несколько учений, в том числе международных. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, также была задействована военная техника. Основу российского контингента на учениях составили подразделения 201-й базы.

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