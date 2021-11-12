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ТАСС

Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек"

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

В результате процедуры конвертации доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии Казахстана и России увеличится до 99%

НУР-СУЛТАН, 11 ноября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Казахстана и России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Протокол подписан в Москве в октябре 2020 года. "Целью ратификации протокола является актуализация и коррекция ключевых условий соглашения по финансовым обязательствам, перераспределение доли и обязанностей в совместном предприятии. В соответствии с условиями протокола акционерное общество "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность продолжить реализацию межгосударственного проекта "Байтерек", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Как пояснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, в результате процедуры конвертации доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии увеличится до 99%. "Кроме того, в протокол включены обязательства российской стороны по обеспечению комплекса "Байтерек" пусками ракеты-носителя "Союз-5" до 2036 года", - отметил Мусин.

После ратификации парламентом протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек" поступит на подпись президенту Казахстана.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

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Кредитование
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз-5 РН
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1 комментарий
№1
12.11.2021 08:08
Отличная новость, пусть Казахи сами полностью оплачивают создание наземной инфраструктуры, а Россия поставит ракеты для пусков...
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