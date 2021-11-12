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Интерфакс-АВН

Таджикистан подтвердил готовность предоставить территорию для доставки гуманитарной помощи населению Афганистана

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Вид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Душанбе. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Нынешняя ситуация в Афганистане и возможные угрозы региональной безопасности обсуждались в Москве на встрече посла Таджикистана в России Давлатшоха Гулмахмадзода со спецпредставителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном, сообщило таджикское посольство в РФ.

Как говорится в сообщении, была подчеркнута важность укрепления дальнейшего взаимодействия между Таджикистаном и ЕС для содействия скорейшему урегулированию внутриафганского кризиса. В частности, были обсуждены дальнейшие пути оказания гуманитарной помощи афганскому народу, в том числе необходимость оказания содействия в экономическом восстановлении этой страны.

"Посол Таджикистана, отмечая транспортные и логистические возможности страны, выразил готовность республики содействовать международному сообществу в предоставлении гуманитарной помощи населению Афганистана через территорию Таджикистана", - говорится в сообщении.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Проекты
Евросоюз
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