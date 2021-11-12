В России изобрели электрический купол для защиты от дронов

Научный центр Сухопутных войск России работает над созданием нового комплекса в виде управляемого электризуемого заграждения для защиты особенно важных объектов военной инфраструктуры от групповых атак дронов, сообщается на сайте Роспатента.

Изобретение состоит из двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.

Заграждение, сообщается в документе, позволит уничтожать и отгонять беспилотные летательные аппараты с помощью радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА.

Сообщается, что экономичность в использовании изобретения является его преимуществом, так как применение традиционных комплексов защиты при групповом нападении малоразмерных дронов затратно, к тому же значительно снижает вероятность попадания по таким целям.

Изобретение было запатентовано в конце октября 2021 года.

10 ноября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о работе над созданием новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что создание в РФ ЗРС С-550 — это движение в сторону космоса, так как РФ должна думать о противоспутниковой обороне. По его словам, комплексы должны быть максимально мобильными и дешевыми, чтобы бороться с беспилотниками, но в то же время им необходимо доставать как минимум цели в ближнем космосе, добавил Шурыгин.

Также он отметил, что в настоящее время идет слияние средств ПВО и противоракетной обороны (ПРО).