Плохие новости: первая российская БМПТ «Терминатор» поступает на вооружение (The National Interest, США)

Россия собирается начать поставку в войска боевых машин «Терминатор». Это довольно плохая новость для ее врагов. Такие выводы были сделаны американским военным экспертом Питером Сучиу. Первые девять боевых машин в самое ближайшее время будут развернуты в российских войсках. В следующем году на базе дивизии испытания БМПТ будут продолжены.

Первые девять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в ближайшее время будут развернуты в бронетанковых подразделениях 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа российской армии, подразделения которой дислоцируются в Свердловской и Челябинской областях. БМПТ поступят на вооружение с 1 декабря по итогам успешных испытаний.

Как сообщило информационное агентство ТАСС, в понедельник командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил журналистам: "В этом году на базе 90-й танковой дивизии мы успешно апробировали новые способы применения боевых машин поддержки танков, это было долгожданное для нас событие".

"Мы всесторонне изучили все характеристики этих боевых машин, и однозначно я могу сказать после апробации, после исследовательского учения, которое мы провели в июне текущего года, боевая машина поддержки танков очень эффективная, равных по огневой мощности по такому классу этой машине нет", - добавил командующий

"Роту БМПТ из девяти боевых машин мы сейчас вводим в штат до конца этого года, до 1 декабря, решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в один из танковых полков 90-й танковой дивизии. А в июне следующего года мы проведем более масштабные исследовательские учения, […] будем исследовать возможности применения батальона БМПТ", - сказал он.

В начале этого года БМПТ приняла участие в учениях по взаимодействию с танками и другой бронетехникой на уральском полигоне. Хотя разработка платформы фактически началась более 20 лет назад, на эксплуатацию в российские войска она окончательно так и не поступила. Однако, судя по результатам проведенных недавно испытаний, боевая машина поддержки танков вскоре может поступить на вооружение 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии, которая была сформирована в декабре 2016 года, унаследовав награды и болевые традиции 6-й гвардейской мотострелковой дивизии.

БМПТ "Терминатор", разработанная с учетом боевого опыта, полученного во время советско-афганской войны, а затем во время Первой чеченской войны, создавалась для огневой поддержки танков и других боевых бронированных машин в условиях боевых действий в городе. "Терминатор" - это многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность.

Он способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника. Название "Терминатор" не является официальным, но вполне подходящее, учитывая функцию платформы как машины для огневой поддержки танков, прикрытия пехоты, а также для уничтожения живой силы и поражения техники противника.

Платформа БMПT выполнена на базе шасси основного боевого танка (ОБТ) Т-72 и оснащена противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Атака" 9М120 с боекомплектом из четырех ракет, двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя гранатометами АГ-17Д и одним спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. ПТРК "Атака" 9М120 способен поражать цели на расстоянии до шести километров, при этом "Терминатор" для своих размеров также довольно быстро передвигается и способен развивать высокие скорости. Экипаж БМПТ состоит из пяти человек.

Возможно, Россия и не спешила принимать "Терминатора" на вооружение, но, похоже, сейчас Москва продвигается в этом направлении. И у этой машины, несомненно, есть "поклонник" в лице генерал-полковника Лапина, который заявил: "Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах".

Питер Сучиу (Peter Suciu)