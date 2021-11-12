В России научились пугать вражеские беспилотники

Российские военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил создают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от атак дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Инженеры разработали электризуемое заграждение в форме двух куполов, способное уничтожать беспилотники. Также в комплекс входят средства видеонаблюдения и радиоэлектронного обнаружения, источник питания, устройство преобразования электрической энергии, а также автоматизированное рабочее место оператора.

Система может работать в нескольких режимах, предусматривающих как уничтожение вражеского дрона, так и «отпугивание». Основным преимуществом над существующими способами борьбы с беспилотниками является экономичность его эксплуатации и высокая способность противодействовать групповому налету.

16 октября компания «Лаборатория ППШ» показала радиоэлектронное ружье ЛПД-801. Устройство предназначено для глушения каналов управления беспилотниками. Разработчики утверждают, что характеристики ЛПД-801 позволяют противостоять беспилотникам на расстоянии до 1,5 километров.

Ранее в Турции представили беспилотник-камикадзе Fedai. Устройство станет элементом системы защиты от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотник может поражать дроны противника в радиусе 40 метров.

Марина Совина